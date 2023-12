In einem Geschäft liegen Feuerwerksraketen in einem Karton.

Magdeburg - Knapp 300 Kilogramm illegales Feuerwerk hat der Zoll Magdeburg innerhalb von drei Tagen beschlagnahmt. Die Pyrotechnik sei bei Verdachtskontrollen in unterschiedlichen Paketen entdeckt worden, teilte der Zoll am Mittwochmorgen mit. Demnach hat das Hauptzollamt Magdeburg dieses Jahr erstmals verstärkt Pakete nach Feuerwerk kontrolliert und dabei zehnmal so viel beschlagnahmt wie im letzten Jahr. Gegen die Empfänger wird nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.