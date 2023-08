Essen - Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue muss vorerst auf Linus Rosenlöcher verzichten. Der Verteidiger zog sich beim 1:1 bei Rot-Weiss Essen am Sonntagabend eine Knieverletzung zu. Das teilte der Club am Montag nach einer in Essen durchgeführten MRT-Untersuchung mit, ohne genauer auf die Blessur einzugehen. Es handele sich jedoch „glücklicherweise um keine schwerwiegendere Verletzung“.

Der 22-Jährige wird Aue somit am Mittwoch gegen den SV Sandhausen und wohl auch am Samstag beim VfB Lübeck nicht zur Verfügung stehen. Rosenlöcher war in Essen im Rasen hängengeblieben und musste noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Für Rosenlöcher rückte Winter-Neuzugang Kilian Jakob auf die linke Abwehrseite.