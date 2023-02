Magdeburg - Nach mehreren Wahlpleiten will die schwarz-rot-gelbe Koalition das Verfahren für die Besetzung des obersten Datenschützer-Postens in Sachsen-Anhalt ändern. Künftig soll die Besetzung nicht mehr an eine Stellenausschreibung gekoppelt werden. Stattdessen sollen die Fraktionen ein Vorschlagsrecht erhalten. Wenn es gut laufe, könne man noch vor der Sommerpause einen Wahlgang durchführen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Guido Kosmehl, am Mittwoch in Magdeburg.

Die Gesetzesänderung soll am Donnerstag erstmals im Parlament behandelt werden. „Wir ändern nicht die Kriterien“, sagte Kosmehl. Man werde darauf achten, dass die Bewerberin oder der Bewerber geeignet sei und entsprechende Qualifikationen vorweisen könne. Er halte ein Verfahren ohne Ausschreibung für erfolgversprechender, sagte Kosmehl. „Wir wollen jetzt endlich einen Datenschutzbeauftragten.“

Im Oktober war es im Parlament nach einem umfangreichen Ausschreibungsprozess durch die Landtagsverwaltung wiederholt nicht gelungen, einen Landesbeauftragten für den Datenschutz zu wählen. Keiner der sechs Kandidaten erhielt eine erforderliche Mehrheit. Im Frühjahr 2022 war die Wahl ebenfalls gescheitert.

CDU-Fraktionschef Guido Heuer sagte am Mittwoch, die Koalition werde eine Person vorschlagen. Es sei das Ziel, die Position noch im ersten Halbjahr zu besetzen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Rüdiger Erben, sagte, man habe aktuell noch keinen Kandidaten im Blick. Die Oppositionsfraktionen kritisierten die geplante Änderung.

Die Vergabe der Stelle hat eine lange Vorgeschichte. Nach mehrfacher Verlängerung seiner Dienstzeit ging der oberste Datenschützer Harald von Bose Ende 2020 in den Ruhestand. Die Wahl eines Nachfolgers war im Frühjahr 2018 schon einmal gescheitert, weil im Landtag die damals nötige Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt wurde. Die Hürden wurden im Anschluss gesenkt, so dass für die Wahl nun die Mehrheit der Mitglieder des Landtags ausreicht.