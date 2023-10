Bremen - In dem Prozess um Kokain-Schmuggel am Containerhafen in Bremerhaven haben die vier Angeklagten zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen. Beim Prozessauftakt am Montag am Landgericht Bremen äußerte sich keiner der vier Männer im Alter zwischen 22 und 35 Jahren zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen die gemeinschaftliche Einfuhr von Betäubungsmitteln zur Last. Sie sollen vier andere Männer beauftragt haben, im April dieses Jahres rund 37 Kilogramm Kokain aus einem Kühlcontainer zu holen. Manche der Angeklagten sollen für die Tat aus dem hessischen Bad Hersfeld (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) nach Bremerhaven gefahren sein.