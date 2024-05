Weischlitz - Ein 46-Jähriger ist mit seinem Auto in Weischlitz (Vogtlandkreis) gegen einen Baum geprallt und hat schwere Verletzungen erlitten. Weshalb der Wagen des Mannes am Montag von der Straße abkam, ist noch unklar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der verletzte Fahrer wurde in eine Klinik in Plauen gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es sei ein Schaden von etwa 2500 Euro entstanden.