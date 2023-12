Auerbach/Vogtland - Eine alkoholisierte Autofahrerin ist in Auerbach (Vogtlandkreis) mit ihrem Wagen gegen ein parkendes Auto geprallt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam die 36-Jährige am Mittwochabend auf die Gegenspur der Straße und prallte dann gegen das Auto sowie einen Zaun. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften ambulant behandelt. Nach Angaben der Polizei wurde bei der Frau ein Atemalkoholwert von zwei Promille festgestellt. Der Sachschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt. Zuvor hatte „Tag24“ darüber berichtet.