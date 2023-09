Lohne - Bei der Kollision eines Post-Kleintransporters mit einem Zug ist die Transporter-Fahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 45-Jährige habe am Freitagnachmittag in Lohne (Landkreis Vechta) einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Sie sei dabei mit dem aus Bremen nach Osnabrück fahrenden Zug der Nordwest-Bahn zusammengestoßen. Das Fahrzeug der Deutschen Post wurde in einen Graben geschleudert. Die Fahrerin wurde aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bremen geflogen.

Der vordere Teil des Zuges sprang aus den Schienen. Er konnte zunächst nicht mehr weiterfahren. In dem Zug waren der Polizei zufolge rund 250 Fahrgäste, vor allem Schüler auf dem Nachhauseweg. Sie wurden vor Ort betreut. Eine Person habe einen Schock erlitten und betreut werden müssen. Das Postauto wurde stark beschädigt.

Die Deutsche Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr ein. Ein Teil der Fahrgäste wurde im Feuerwehrhaus Südlohne betreut.