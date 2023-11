Hildesheim - Ein 25 Jahre alter Mann hat bei der Flucht vor der Polizei in Hildesheim einen Unfall verursacht. Der Fahrer sei am Sonntagabend vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet und dabei mit überhöhter Geschwindigkeit mit einer Grundstücksmauer und einer Straßenlaterne kollidiert, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Sein 19 Jahre alter Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte die Polizei fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem schlug ein Drogentest vor Ort an. Im Auto fand die Polizei überdies eine geringe Mengen Marihuana.