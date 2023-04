Escherode - Bei der Kollision eines Autos mit einem Motorrad im Landkreis Göttingen sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Die 29 Jahre alte Kradfahrerin und ihre 32 Jahre alte Sozia wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 69 Jahre alte Autofahrer und seine 61 Jahre alte Beifahrerin blieben bei dem Unfall am Sonntag bei Escherode unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Autofahrer nach links auf eine Landesstraße abbiegen. Dabei übersah er aus bislang ungeklärten Gründen die von links kommende Motorradfahrerin, die Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, das Motorrad kippte auf die Seite und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 6000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.