Im Kongresshotel Am Templiner See verhandelten Vertreter der Arbeitgeber und der Gewerkschaften.

Hannover - Die kommunalen Arbeitgeber in Niedersachsen haben mit Unverständnis auf das Scheitern der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst reagiert. Bundesweit habe das Angebot der Arbeitgeber eine Größenordnung von mehr als 17 Milliarden Euro umfasst, für die Kommunen und die kommunalen Unternehmen in Niedersachsen hätte das eine Belastung von etwa 1,8 Milliarden Euro bedeutet, teilte der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) Niedersachsen am Donnerstag mit. „Damit sind wir absolut an die Grenzen des Möglichen gegangen“, sagte Hauptgeschäftsführer Michael Bosse-Arbogast.

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb hatten die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte für die Arbeitgeber daraufhin an, eine Schlichtung einzuberufen.