Vor fünf Jahren holte die CDU in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt die meisten Stimmen. Jetzt liegt vielerorts die AfD vorn.

Magdeburg - Bei den Kreistags- und Stadtratswahlen in Sachsen-Anhalt deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD an. Nach Auszählung von rund der Hälfte der 2597 Wahlbezirke lag die AfD mit landesweit rund 29 Prozent der Stimmen vor der CDU mit 27,6 Prozent. Vor allem die AfD konnte im Vergleich zur letzten Kommunalwahl 2019 deutlich an Stimmen gewinnen. Linke, SPD, FDP und Grüne verloren dagegen teils deutlich. Zugewinne bekamen auch Wählergruppen, die landesweit die drittmeisten Stimmen bekommen könnten.

In einigen Landkreisen deutet sich eine Verschiebung der Machtverhältnisse an. Bei der letzten Wahl der Kreistage und Stadträte in den kreisfreien Städten bekam die CDU fast überall die meisten Stimmen. Lediglich im Landkreis Mansfeld-Südharz bekam die AfD, in der Stadt Halle die Linke die meisten Stimmen. Nach ersten Zwischenergebnissen könnte die AfD unter anderem im Landkreis Stendal, dem Altmarkkreis Salzwedel, Salzlandkreis, Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz, Halle, Saalekreis und Burgenlandkreis stärkste Kraft werden. Die CDU lag in Magdeburg, dem Harz, sowie den Landkreisen Börde und Wittenberg vorn.