Erfurt - Hundesteuer, Spielapparatesteuer und andere sogenannte Bagatellsteuern spielen in den Haushalten der Thüringer Städte und Gemeinden eher eine geringe Rolle. In Jena etwa machen Bagatellsteuern um die 0,5 Prozent aller kommunalen Steuererträge aus, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte. Die Kommunen sind aber darauf angewiesen, wie es etwa aus der Stadtverwaltung Rudolstadt hieß. Bagatellsteuern seien „wichtige Einnahmen der Stadt Rudolstadt, auf die nicht verzichtet werden kann“, sagte ein Sprecher. In Rudolstadt wurden demnach 2022 etwa 91.500 Euro aus der Hundesteuer und etwa 120.000 aus der Spielapparatesteuer eingenommen.

Zu den Bagatellsteuern gehört beispielsweise auch die Kurtaxe, die in Kurorten erhoben wird. In Erfurt wiederum betrifft das auch die Zweitwohnungssteuer. Die Einnahmen aus Bagatellsteuern fließen einem Sprecher der Stadt Erfurt zufolge vollständig in den städtischen Haushalt und tragen zur allgemeinen Deckung von kommunalen Ausgaben bei.