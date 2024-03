Einfach Bus oder Bahn fahren auf dem Land ist oftmals noch Zukunftsmusik. Die Landesregierung will den ÖPNV ausbauen und plant daher Modellkommunen.

Hannover - Die von der Landesregierung geplanten Modellregionen für einen besseren Nahverkehr im ländlichen Raum sollen 2026 feststehen. Dann sollen zwei Modellkommunen ausgewählt werden, wie das Verkehrsministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Perspektivisch soll es eine sogenannte Mobilitätsgarantie in Niedersachsen geben, diese soll in zwei Modellregionen erprobt werden, wie es im rot-grünen Koalitionsvertrag heißt. Insbesondere im ländlichen Raum sollen laut Koalitionsvertrag Angebote wie Rufbusse gefördert werden.

Wie ein Ministeriumssprecher mitteilte, wurde bislang eine Studie durchgeführt, mit der der Zustand der Mobilität in den Kommunen untersucht wurde. Die Ergebnisse sollen zeitnah veröffentlicht werden. Danach sollen sich Kommunen mit Konzepten einbringen, im Anschluss sollen die Modellkommunen ausgewählt werden.

Der niedersächsische Landkreistag begrüßt das Vorhaben der Landesregierung, wie ein Sprecher mitteilte. „Modellvorhaben auf dem Weg dahin sind allerdings stets auch mit der Frage verbunden, wie eine Finanzierung auf Dauer sichergestellt werden kann. Diese Frage haben wir gegenüber der Landesregierung bereits aufgeworfen.“ Derzeit sei insgesamt zu wenig Geld für den Nahverkehr vorhanden, kritisierte der Landkreistag.

CDU-Verkehrspolitiker Marcel Scharrelmann sieht die rot-grünen Pläne kritisch. „Für die sogenannten Modellkommunen liegen keinerlei konkrete Maßnahmen oder Konzepte vor. Es wäre sinnvoller, die bestehenden Formen der Landesförderung für Bedarfsverkehre wie Bürger- oder Rufbusse auszuweiten, damit vor allem im ländlichen Raum die Situation verbessert wird“, sagte der Oppositionspolitiker.