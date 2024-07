Das Hochwasser rund um den Jahreswechsel hat Schäden in Millionenhöhe verursacht. Kommunen, aber auch Vereine und Verbände dürfen nun auf Hilfen vom Land hoffen.

Hannover (dpa/lni) - Das Hochwasser um Weihnachten 2023 und den Jahreswechsel 2023/24 hat zahlreiche Schäden an der öffentlichen Infrastruktur verursacht. Kommunen, Verbände und Vereine können nun in dem Zusammenhang Anträge auf Finanzhilfen bei der NBank stellen, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Die Antragsfrist läuft bis zum 31. Oktober.

Für die Schadensbeseitigung an der öffentlichen Infrastruktur sind laut Ministerium zunächst 18 Millionen Euro im Landeshaushalt eingeplant. Das Land unterstütze grundsätzlich mit bis zu 80 Prozent, bei finanzschwachen Kommunen können es bis zu 95 Prozent sein, hieß es.

Insgesamt hatte die Landesregierung rund 111 Millionen Euro in einen Nachtragshaushalt eingestellt, mit dem Schäden beseitigt und Investitionen für den Hochwasserschutz getätigt werden sollen.