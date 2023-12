Erfurt/Weimar - Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat kommunale Kredite in Höhe von rund 78,5 Millionen Euro genehmigt. Im laufenden Jahr seien alle Haushalte der 23 Thüringer Kommunen geprüft worden, teilte das Landesverwaltungsamt am Freitag mit. Das Volumen der geprüften Etats betrage 5,4 Milliarden Euro. „Die Kommunen waren nach der Bekanntmachung ihrer Haushalte in den Amtsblättern voll handlungsfähig und konnten in ihre Vorhaben investieren“, hieß es.