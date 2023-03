Potsdam - Das Maßnahmenpaket der Brandenburger Landesregierung für die Unterbringung der zahlreichen Flüchtlinge reicht aus Sicht der Landräte und Oberbürgermeister bei weitem nicht aus. „Es fehlt konkrete Unterstützung im Bereich Kitas und Schulen, da ist die Situation bereits sehr kritisch“, kritisierte der Vorsitzende des Landkreistages, Siegurd Heinze (parteilos), am Mittwoch nach einem Flüchtlingsgipfel im Innenministerium. Er forderte zudem die Einrichtung einer Übergangseinrichtung des Landes für Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive, die nicht in die Kommunen kommen sollten.

Heinze forderte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf, persönlich bis spätestens Mai für weitere Unterstützung der Kommunen zu sorgen. „Das Maßnahmenpaket ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, der aber weit hinter unseren Erwartungen zurückbleibt.“ So wie in den vergangenen Jahren gehe es nicht weiter, mahnte Heinze: „Und wer das nicht verstanden hat, hat die Realität noch nicht begriffen“, sagte er. „Absichtserklärungen reichen nicht mehr aus.“

Auch der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Oliver Hermann, sah noch zu viele Fragen offen. So sei noch ungeklärt, wo und wann die geplanten zusätzlichen 3000 Plätze in den Erstaufnahme-Einrichtungen geschaffen werden sollen. Auch die Trägerschaft für die Übergangseinrichtung für Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive sei offen geblieben. In den Kommunen reichten die Kapazitäten für Unterbringung der Flüchtlinge, Schulen und Kitas bei weitem nicht mehr aus - da sei die vom Land angekündigte Beratung nicht ausreichend, erklärte Hermann.