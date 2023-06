Erfurt - Thüringens Kommunen und ihre Bürger sollen am Gewinn beteiligt werden, wenn Windräder auf ihren Flächen gebaut werden. Das sieht ein Gesetz vor, das Vertreter der Landtagsfraktionen von Linke, SPD und Grünen am Freitag (10.00 Uhr) in Erfurt vorstellen wollen. Das sogenannte Windenergiebeteiligungsgesetz soll nach ihren Angaben voraussichtlich in der Landtagssitzung im Juli erstmals beraten werden. Es könnte damit noch in diesem Jahr beschlossen werden, wenn es Unterstützung aus den Reihen der Opposition für das Gesetz gibt. Es wird bereits seit einiger Zeit diskutiert. Rot-Rot-Grün fehlen im Landtag vier Stimmen für eine eigene Mehrheit.