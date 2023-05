Waltershausen - Die Kommunen und die Landesregierung beraten am Dienstag (17.00 Uhr) bei einem Flüchtlingsgipfel Fragen der Migrationspolitik. Erwartet wird unter anderem Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne). Im Vorfeld hatte der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) in einem Brief neue Regeln gefordert. Seiner Meinung nach sollte die Pflicht der Landkreise, für die Unterbringung von erwerbsfähigen Flüchtlingen zu sorgen, zeitlich begrenzt werden. Die Thüringer CDU-Fraktion hatte vorab eine 100-prozentige Weiterreichung der versprochenen zusätzlichen Bundesmittel an die Kommunen angemahnt.