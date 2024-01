Erfurt - Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij sieht vor allem die vier regionalen Planungsgemeinschaften und die Kommunen gefordert, um mehr Tempo beim Windkraftausbau in Thüringen zu machen. Der kam mit sechs neuen Windrädern 2023 im Vergleich der Bundesländer erneut nur schleppend voran, wie aus Daten von Branchenverbänden hervorging. Es komme jetzt darauf an, mehr Flächen auszuweisen, sagte die Linken-Politikerin am Dienstag in Erfurt. Das Land habe die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, „dass mehr Windräder gebaut werden können“.

Der zweite Entwurf des Landesentwicklungsprogramms sehe vor, dass in Nordthüringen 3,0 Prozent der Fläche für Windkraftanlagen ausgewiesen werden sollen. In Mittelthüringen seien es 2,2 Prozent, in Südwestthüringen 2,0 Prozent und in Ostthüringen 1,7 Prozent. Zu dem Entwurf seien weitere Anhörungen geplant.