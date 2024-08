In einem offenen Brief drängen sächsische Städte auf mehr Unterstützung vom Freistaat für den Nahverkehr. Ohne zusätzliche Mittel drohen Angebotskürzungen.

Plauen - Mehrere sächsische Straßenbahnstädte und deren Verkehrsunternehmen haben in einem offenen Brief an die Landtagsfraktionen eine bessere Finanzierung des ÖPNVs durch den Freistaat gefordert. Das ÖPNV-Angebot und dessen notwendiger Ausbau sei auf kommunaler Ebene nur mit ausreichender Finanzierung durch Bund und Freistaat gesichert, heißt es in dem Brief, den die Oberbürgermeister sowie die Verkehrsunternehmen von Dresden, Leipzig, Chemnitz, Görlitz, Plauen und Zwickau unterzeichneten. Nur mit einer ausreichenden Unterstützung könnten die landespolitischen Ziele zur Stärkung des ÖPNV als eine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr erreicht werden. Andernfalls drohten bald Angebotskürzungen.

Städte warnen vor Unterfinanzierung

Der ÖPNV sei stark unterfinanziert, was sowohl auf stark gestiegene Kosten als auch auf politisch gewollte Preissenkungen durch das Deutschlandticket und das Bildungsticket zurückzuführen sei. Weiterhin sei unklar, ob der Bund dauerhaft zur hälftigen Finanzierung des Deutschlandtickets bereit ist. Die Städte und Verkehrsunternehmen sehen jedoch diese Beteiligung des Bundes als unerlässlich für die langfristige Fortführung des Deutschlandtickets an.

„Die Verbesserung der Finanzausstattung für den ÖPNV ist für eine mittelgroße Stadt wie Plauen unabdingbar“, sagte der Oberbürgermeister von Plauen, Steffen Zenner (CDU). Er wies darauf hin, dass die stark gestiegenen Kosten für Energie, Infrastruktur und Personal nicht mehr durch Tariferhöhungen und Gewinnabführungen gedeckt werden könnten. Alle Sparmöglichkeiten seien bereits ausgeschöpft. Wer den ÖPNV ernsthaft fördern wolle, müsse die Kommunen mit ihren Straßenbahnbetrieben entlasten.