Kompany will „richtige Mentalität“ gegen Tottenham sehen

Seoul - Trainer Vincent Kompany ist gespannt, welche Leistung die Fußball-Profis des FC Bayern München auf der kräftezehrenden Werbetour in Südkorea im Testspiel gegen Tottenham Hotspur mobilisieren können. Der Belgier sprach angesichts der Hitze und Feuchtigkeit in Seoul von einem Fußballspiel am Samstag (13.00 Uhr/RTL/Sky/DAZN) „in einem sehr interessanten Klima“.

Die Priorität liege für ihn darauf, auch während der strapaziösen Kurztour mit Zeitumstellung nach einem langen Flug und der belastenden Hitze „eine gute Fitness aufzubauen“ bis zum Saisonstart in zwei Wochen im DFB-Pokal beim Zweitligisten SSV Ulm. Trotz der besonderen Voraussetzungen „möchte ich die richtige Mentalität der Spieler sehen“, sagte Kompany vor dem Testspiel im ausverkauften World Cup Stadium von Seoul.

„Teilen die Einsatzminuten gut ein“

Auch die erst zur Wochenmitte wieder ins Training eingestiegenen deutschen EM-Teilnehmer Manuel Neuer, Thomas Müller, Jamal Musiala und Joshua Kimmich sollen ebenso wie der portugiesische Neuzugang João Palhinha zum Einsatz kommen. „Aber wir teilen die Einsatzzeiten gut ein“, kündigte Kompany an.