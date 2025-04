Mailand - Nach dem Frust-Aus in der Champions League findet es Trainer Vincent Kompany von Vorteil, dass rasch in der Bundesliga die nächste Aufgabe auf seinen FC Bayern München wartet. Das sei der Job, sagte der Belgier vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim. „Es ist gar nicht so schlecht, dass wir so schnell wieder spielen.“

Die Partie in Heidenheim genieße „absolute Priorität“, versicherte Kompany. „Sie nehmen ein gewisses Risiko, um Ergebnisse zu holen. Wir haben auch Bock auf Kämpfen. Wir haben auch unsere Gründe, um motiviert zu sein.“ In der vergangenen Saison hatte der deutsche Rekordmeister nach einer 2:0-Pausenführung sogar mit 2:3 in Heidenheim verloren.

Kompany, der Pragmatiker

Die Münchner waren am Mittwochabend nach einem 2:2 im Rückspiel bei Inter Mailand im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. In der Bundesliga haben die Bayern sechs Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen und wollen wieder den Titel an die Isar holen.

„Sehr pragmatisch“ betrachtet Kompany selbst Enttäuschungen. „Man muss damit umgehen wie mit jedem Rückschlag im Leben: Die Vergangenheit kannst du nicht ändern.“ Er selbst sei „von Natur aus sehr motiviert, sehr hungrig. Ich brauche nicht so viel, dass ich am nächsten Tag wieder mit voller Energie einsteige.“

Wie ist der Stand bei Neuer und Upamecano?

Bei Manuel Neuer gab Kompany keine Prognose ab, wann der Torwart wieder zurückkehrt. Da müsse man schauen, meinte der Bayern-Coach. „Wadenverletzungen sind immer sensibel.“ Neuer fehlt nach einem Muskelfaserriss in der Wade weiter. Er reiste zur Unterstützung der Mannschaft nach Mailand, wo ihn erneut Jonas Urbig vertrat.

Innenverteidiger Dayot Upamecano könnte nach einer Knieverletzung vielleicht noch in dieser Saison sein Comeback geben. Aktuell sehe es „gut aus“, berichtete Kompany, der auf Spieler in der Reha aber keinen Zeitdruck ausüben will. „Jeder Schritt muss stimmen, jeder Schritt muss gut laufen. Wenn das der Fall ist, hoffe ich, dass Upa in dieser Saison noch zurückkehrt.“