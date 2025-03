Das Abschiedsspiel des Brasilianers Diego im Bremer Weserstadion lockt am Samstag nicht nur zahlreiche Stars an. Auch für die TV-Zuschauer wird es einige Besonderheiten geben.

Neue Innovation bei Fußball-Übertragungen: Die RefCam am Ohr des Schiedsrichters.

Bremen - Verkabelte Trainer. Eine Kamera am Ohr des Schiedsrichters. Oder Aufnahmen von der Busfahrt zum Stadion. Beim Abschiedsspiel des Brasilianers Diego im Bremer Weserstadion wird der TV-Sender Sky am Samstagabend einige Innovationen testen, die langfristig auch bei der Übertragung von Bundesliga-Spielen zum Einsatz kommen könnten.

„Es wird komplett anders aussehen, als man es von einem normalen Bundesliga-Spiel kennt“, sagte Sky-Chefredakteur Alex Rösner der „Bild“. Danach werde man die Erfahrungen „auswerten und mit der DFL besprechen“.

Sender wollen mehr Nähe bieten

Die übertragenden Sender haben schon länger das Ziel, den Bewegtbild-Zuschauern bei Bundesliga-Spielen eine größere Nähe zum Geschehen zu ermöglichen. Das sogenannte „Closer to the Game“-Konzept der Deutschen Fußball Liga sieht Neuerungen wie eine Kamera im Mannschaftsbus schon ab der kommenden Saison vor.

An dem Abschiedsspiel für Diego nehmen zahlreiche ehemalige Nationalspieler wie Per Mertesacker, Torsten Frings oder Brasiliens Weltmeister Cafu teil. Der brasilianische Spielmacher spielte von 2006 bis 2009 für Werder in der Fußball-Bundesliga. Sein Abschiedsspiel vor mehr als 40.000 Zuschauern beginnt um 18.00 Uhr.