Großschirma - Im Zuge eines Kompostbrandes in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) ist eine Explosion ausgelöst worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es an einer alten Handgranate eine Verpuffung gegeben haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war am Samstagabend zunächst Kompost in einer Wohnsiedlung in Brand geraten. Dabei wurden ein angrenzender Zaun, eine Hecke, ein Gartengerät sowie ein Gewächshaus beschädigt. Während Anwohner versuchten, das Feuer zu löschen, kam es dann zu einer Explosion. Dabei flogen den Angaben zufolge Splitterteile umher und trafen unter anderem das Fenster eines Wohnhauses. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei wird davon ausgegangen, dass die alte Handgranate dort unter der Erdoberfläche gelegen hatte. Bei den Ermittlungen waren demnach auch Spezialisten des Landeskriminalamtes Sachsen im Einsatz. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung zum Kompostbrand.