Dresden - Die Intendantin Kathrin Kondaurow hat ihren Vertrag bei der Dresdner Staatsoperette bis 2029 verlängert. „Ich empfinde es als großes Geschenk, die Staatsoperette als einzigartiges großes Haus des unterhaltenden Musiktheaters mit allen künstlerischen Ensembles und Kollektiven sowie allen Mitarbeitenden in den nächsten Jahren weiterhin in allen Facetten gestalten und für alle Generationen öffnen zu können“, sagte Kondaurow am Freitag in Dresden.

Unterhaltung werde oftmals belächelt - hochwertige Unterhaltung sei jedoch große Kunst, die in der Staatsoperette auf höchstem Niveau in allen Genres gezeigt werden könne. Kondaurow sei es ein großes Anliegen, diese Exzellenz imageprägend weiter voran zu bringen, und zugleich den Standort Kraftwerk Mitte als bedeutenden Kulturstandort innerhalb Dresdens nachhaltig zu etablieren.