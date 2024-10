Den Wolfsburgerinnen misslingt der Auftakt in der Champions League. In Italien gibt es eine knappe Niederlage.

Rom - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das erste Gruppenspiel in der Champions League unglücklich verloren. Der Pokalsieger unterlag trotz guter Möglichkeiten bei der AS Rom mit 0:1 (0:1). Manuela Giugliano erzielte per Handelfmeter in der 14. Minute den entscheidenden Treffer für den italienischen Meister.

Die Niederländerin Lynn Wilms hatte vor dem frühen Rückstand eine Flanke im eigenen Strafraum strafwürdig mit der Hand abgewehrt. In der Folge machten die Wolfsburgerinnen ein gutes Spiel. Die besten Chancen zum Ausgleich hatten Marina Hegering (52.) und Vivien Endemann (68.), die beide nur die Latte trafen.

Die nächste Partie in der Königsklasse bestreitet der VfL am 17. Oktober, wenn der französische Vorjahresfinalist Olympique Lyon in Wolfsburg gastiert. Komplettiert wird die Vorrundengruppe A durch Galatasaray Istanbul aus der Türkei.