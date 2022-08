Konsularbeamter unter Verdacht

Berlin/Rio de Janeiro - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat sich in die Ermittlungen gegen einen deutschen Konsularbeamten wegen eines möglichen Tötungsdelikts in Brasilien eingeschaltet. Es werde derzeit ein Rechtshilfeersuchen an Brasilien vorbereitet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Weitere Angaben seien derzeit nicht möglich. Nach einem Bericht des „Spiegels“ ist der Deutsche zwischenzeitlich nach Deutschland zurückgekehrt und am Montag mit einer Linienmaschine am Flughafen Frankfurt/Main angekommen.

Der 60-Jährige war Anfang August nach dem Tod seines Ehemannes in der brasilianischen Großstadt Rio de Janeiro festgenommen worden. Er sei überraschend nach mehrwöchiger Untersuchungshaft freigekommen, schreibt der „Spiegel“. Die Staatsanwaltschaft habe die für eine Anklage nötigen Unterlagen nicht vorgelegt.

Der Mann steht in Verdacht, seinen belgischen Ehemann am 5. August umgebracht zu haben. Der Beschuldigte selbst hatte angegeben, sein Mann sei nach einem Streit unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss vom Balkon der gemeinsamen Wohnung gestürzt. Die Polizei bezweifelt das. In der Wohnung, besonders im Schlaf- und im Badezimmer, seien Blutspuren festgestellt worden.

Aufgrund des Obduktionsberichts gehen die Beamten davon aus, dass ein Schlag auf den Hinterkopf zum Tod führte. Am Körper des Opfers seien zudem mehrere frische und alte Verletzungen festgestellt worden. Dies deute darauf hin, dass der Mann sowohl am Tag des Todes als auch zuvor starken körperlichen Leiden ausgesetzt gewesen sei, hieß es damals.

Das Auswärtige Amt äußerte sich laut „Spiegel“ zurückhaltend. Man habe in den letzten Wochen mit den lokalen Behörden Kontakt gehabt und erfahren, dass der Deutsche aus der Haft entlassen worden sei, zitierte das Magazin einen Sprecher. Er könne aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Angaben machen.