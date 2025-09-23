Post vom Finanzamt könnte bald der Vergangenheit angehören: Künftig sollen mehr Dokumente elektronisch versendet werden. Dafür muss man aber eine Sache erledigen.

Erfurt - Thüringens Finanzämter verabschieden sich langsam von der Kommunikation per Brief. Ab Ende September können Bürgerinnen und Bürger auch Anschreiben etwa zu Nachforderungen von Dokumenten digital erhalten, teilte das Finanzministerium mit. Bisher seien lediglich Steuerbescheide elektronisch übermittelt worden. „Damit bauen wir wieder ein Stückchen mehr Bürokratie ab und sparen Papier und Zeit“, sagte Finanzministerin Katja Wolf (BSW).

Wer die Möglichkeit nutzen will, muss vorher im Online-Portal „Mein ELSTER“ zustimmen. Wenn ein neues Dokument versendet wird, erhalten Bürgerinnen und Bürger eine gesonderte Benachrichtigungs-Mail.