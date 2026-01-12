Nach einem Einsatz am Leipziger Bahnhof zieht die Polizei Bilanz. Auch in den kommenden Tagen bleibt der Bahnhof im Fokus der Beamten.

Leipzig - Bei Kontrollen für mehr Sicherheit rund um den Leipziger Hauptbahnhof hat die Polizei 15 Straftaten festgestellt. Wie die Leipziger Polizei mitteilte, handele es sich etwa um Delikte wie Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Verstöße gegen das Waffengesetz. Zudem zählte die Polizei neun Fahndungstreffer.

Am vergangenen Wochenende wurden in drei Tagen rund 400 Menschen kontrolliert. Fast 200 Beamte waren dafür am Hauptbahnhof und in Zügen im Leipziger Umland unterwegs. Auch in dieser Woche soll ein erneuter Schwerpunkteinsatz stattfinden.