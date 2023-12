Kontrolle in Flüchtlingszentrum: 55 Wachleute untauglich

Berlin - Ein beträchtlicher Teil der Wachleute im Ukraine-Flüchtlingszentrum im früheren Flughafen Tegel hat nicht die nötige Qualifikation oder Zuverlässigkeitsüberprüfung. Das ist das Ergebnis eines großen Kontrolleinsatzes der Berliner Polizei am Sonntagabend. Von den 183 überprüften Wachleuten privater Wachdienste mussten daher 55 sofort den Dienst beenden, wie die Polizei am Montag mitteilte. 87 Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Bewachungsverordnung wurden eingeleitet. An dem Einsatz von Kriminalpolizei, Zoll und Ordnungsämtern aus drei Bezirken nahmen etwa 120 Beamte teil.