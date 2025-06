Nahe einer Schule oder einer Kita sollen Autos langsam fahren. Halten sich Fahrer- und Fahrerinnen in Bremen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen? Nehmen sie Rücksicht auf Kinder?

In der Nähe von Schulen sollten Autofahrer und -fahrerinnen besonders vorsichtig fahren - doch nicht alle tun das. (Archivbild)

Bremen - Viele Autofahrer und Autofahrerinnen halten sich vor Kitas und Schulen in Bremen nicht an die Regeln. Das ist das Ergebnis des bundesweiten Verkehrsaktionstages am vergangenen Dienstag, wie das Bremer Innenressort mitteilte.

Demnach kontrollierte die Polizei in Bremen und Bremerhaven an insgesamt 20 Stellen 773 Fahrzeuge und bemerkte 392 Verstöße. „Wir mussten bei jedem zweiten kontrollierten Fahrzeug einen Verstoß feststellen“, sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) laut Mitteilung. „Vor Schulen und Kitas wird zu schnell gefahren, manche Kinder sind nicht mal im Auto gesichert worden – das ist erschreckend.“ Die vielen Verstöße zeigten, wie bedeutsam intensive Kontrollen und Präventionsmaßnahmen sind.

An dem Aktionstag gab es neben Polizeikontrollen in ganz Deutschland vielerorts Informations- und Aktionsstände. Einsatzkräfte informierten große und kleine Verkehrsteilnehmer etwa über die Gefahren des Toten Winkels beim Abbiegen und Straßenverkehrsregeln und übten das sichere Überqueren der Straße.