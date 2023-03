Magdeburg/Hamburg - Im Rahmen einer bundesweiten Kontrolle zur Einhaltung des Mindestlohns sind auch Beamtinnen und Beamte des Zolls in Sachsen-Anhalt im Einsatz gewesen. In Magdeburg lief am Donnerstag eine größere Maßnahme, auch in übrigen Teilen wurde kontrolliert, wie ein Sprecher des Hauptzollamt in Magdeburg sagte.

Bundesweit waren seit Donnerstagmorgen mehrere Hundert Beamtinnen und Beamte der Hauptzollämter für Kontrollen im Einsatz, wie zuvor eine Sprecherin der Generalzolldirektion in Hamburg der dpa bestätigt hatte.

In Sachsen-Anhalt wurden insgesamt 152 Arbeitgeber kontrolliert. Es seien sieben Strafverfahren eingeleitet worden, vor allem wegen illegalen Aufenthaltes und unerlaubter Betätigung, sagte der Zollsprecher.

Die Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit seien branchenübergreifend unterwegs - von der Waschanlage über das Eiscafé bis hin zum Nagelstudio, hieß es aus Hamburg. In Sachsen-Anhalt lag der Schwerpunkt der Kontrollen im Bereich der Gastronomie und Systemgastronomie. „Bislang ist nur eine eintägige Maßnahme geplant“, sagte der Sprecher. In der Landeshauptstadt seien insgesamt 32 Beamtinnen und Beamte im Einsatz gewesen, landesweit waren es 95.

Die im ganzen Land gesammelten Daten sollen den Angaben der Generalzolldirektion zufolge in den kommenden Tagen und Wochen überprüft werden.