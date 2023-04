Dresden - Stiftung und Fördergesellschaft der Frauenkirche Dresden haben ein besonderes Konzert für das soziale Miteinander in dem Gotteshaus organisiert. Es richte sich explizit an Menschen, für die ein für viele andere selbstverständlicher Konzertbesuch aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen nicht oder nur selten möglich sei, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Für sie singen am 3. Mai Mitglieder des Philharmonischen Kinderchores Dresden Lieder aus Japan, Norwegen, Schweden, Frankreich, Ungarn, Deutschland und den USA.

Schirmherr Herbert Wagner, Dresdens erster Oberbürgermeister nach 1990, liegt das Miteinander der Generationen am Herzen, gerade an diesem Ort. Ihm sei es eine besondere Freude, „wenn junge Menschen die Frauenkirche mit Leben füllen“. Sonderkonzerte in der Frauenkirche gibt es seit 2002, sie werden „mit Herzblut“ und ehrenamtlich organisiert - zur Fortsetzung des sozialen Projekts wird um Spenden gebeten.