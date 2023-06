Lingen - Ein Open-Air-Konzert des Musikers Sting am Donnerstag in Lingen ist abgesagt worden. Das gab das Pressereferat der Stadt Lingen am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. „Die vorhergesagte Unwetterlage ist massiv und begründet eine konkrete Gefährdungslage, die eine Absage erforderlich macht“, heißt es in der Mitteilung. Der Veranstalter bemühe sich um einen Ersatztermin. Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten.