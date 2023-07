Moormerland - Ein 24-Jähriger ist im Landkreis Leer von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Das Opfer wurde am Samstag in Moormerland von dem Unbekannten hinter ein Auto gezerrt. Anschließend schlug der Täter den Kopf des Opfers gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Bereits eine Stunde zuvor hatten drei Männer in derselben Straße einen 31-Jährigen angegriffen und ohne erkennbaren Grund auf das Opfer eingeschlagen, wie die Polizei weiter mitteilte. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, war zunächst unklar. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Die Freundin des Opfers beleidigte dann die Beamten, auch das Opfer selbst leistete Widerstand. Beide kamen in Gewahrsam. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen die beiden ein und sucht Zeugen.