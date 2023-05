Erfurt - Mehr als 115.000 Menschen haben sich in Erfurt die Ausstellung „Körperwelten & Der Zyklus des Lebens“ mit präparierten Leichen angesehen. Ursprünglich hatte der Veranstalter laut seinen Angaben von Dienstag mit 70.000 Besucherinnen und Besuchern über die 91 Ausstellungstage gerechnet. Die Schau in der Zentralheize im alten Heizwerk in Erfurt ging am Montag zu Ende, ist aber auch in anderen Städten zu sehen.

In der Ausstellung des Präparators Gunther von Hagens können Besucherinnen und Besucher die Entwicklung des menschlichen Körpers und seine Veränderung im Lauf der Zeit nachvollziehen, wie es hieß. Die Ganzkörperplastinate werden dabei in unterschiedlichen Situationen gezeigt, etwa beim Sport. Nach Angaben der Aussteller haben weltweit mehr als 53 Millionen Menschen Ausstellungen der präparierten Körper besucht. Der Anatom von Hagens gilt als Erfinder der Plastination, bei der Körper durch den Austausch von Zellflüssigkeiten durch Kunststoffe haltbar gemacht werden.

Die Ausstellung ist auch umstritten. Kritiker sprechen von Schaulust und Sensationsgier. Die Organisatoren betonen dagegen, dass die Schau der Wissensvermittlung und Gesundheitsaufklärung diene.