Korso von mehr als 1000 Traktoren und Lastwagen in Cottbus

Cottbus - Hunderte protestierende Landwirte und Unternehmer von Transportfirmen rollen in Cottbus in einem Autokorso über den Stadtring. Nach Polizeiangaben fährt eine Kolonne von weit über 1000 Traktoren und Lastwagen auf einer Länge von zehn Kilometern über die Verkehrsachse der zweitgrößten Stadt Brandenburgs. Es kommt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Auch andere Gewerke, darunter Handwerker, unterstützen die Proteste. Die Aktionen der Bauern richten sich gegen die geplante Streichung von Subventionen für die Branche. Die Aktionen sollen bis in den späten Nachmittag hinein andauern.

Aufgerufen dazu hatte die Mittelstandsinitiative Brandenburg. Die wirtschaftspolitischen Entscheidungen des Bundes ruinierten zunehmend gerade auch den unternehmerischen Mittelstand, hieß es im Vorfeld. Deutschland verliere zunehmend seine wirtschaftliche Basis.

Traktoren und Lastkraftwagen blockierten zudem Auffahrten entlang der Autobahn A15 im Süden, darunter Vetschau, Roggosen, Cottbus West und Cottbus Süd. Die Autobahnabfahrten sind nach Polizeiangaben frei. Auf Plakaten ist zu lesen: „Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“ Transparente mit solchen Sprüchen hatten Demonstrierende in der Vergangenheit auch bei Corona-Demos verwendet.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es im Landkreis Elbe-Elster auch unangemeldete Protestaktionen von Landwirten und Unternehmen, unter anderem auf den Bundesstraßen 87 und 101.