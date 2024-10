Das lädt zu einem Ausflug am Brückentag ein: Am 1. November müssen Fahrgäste im Verkehrsverbund Mittelthüringen für Fahrten mit Bus, Zug und Straßenbahn nicht zahlen - aber es gibt Ausnahmen.

Kostenlos mit „Öffis“ durch Mittelthüringen am 1. November

Am 1. November können alle Fahrgäste im Verbundgebiet des Verkehrsverbunds Mittelthüringen kostenlos mit Bus, Zug und Straßenbahn fahren. (Symbolbild)

Erfurt - In vielen Thüringer Städten und Regionen können Fahrgäste am 1. November kostenlos regionale Busse und Bahnen nutzen. Das Angebot gilt laut Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) für das gesamte Verbundgebiet. Ausgenommen sind allerdings Hunde und Fahrräder, für die ein Ticketkauf nötig sein kann. Wer sonst die Fahrkarten-App „Fairtiq“ nutzt, muss an diesem Tag für die Fahrten nicht ein- und auschecken.

Der erste „FreifahrtFreitag“ im Verkehrsverbund sei eine Gelegenheit, den öffentlichen Nahverkehr kennenzulernen, neue Strecken und Ziele zu entdecken und klimafreundlich mobil zu sein, bewirbt der VMT die Aktion.

Zum VMT-Gebiet gehören die Städte Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie die Landkreise Gotha, Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis. Auch einige Eisenbahnstrecken liegen im Tarifgebiet.