Sandsäcke liegen in Borgfeld bei Bremen.

Bremen - Wer in Bremen vom Hochwasser betroffen ist, kann ab sofort kostenlos einen Bautrockner buchen. Damit sollen Anwohner in den Ortsteilen Borgfeld und Timmersloh ihre Keller trocknen können, wie das Innenressort am Mittwoch mitteilte. Mehrere Dutzend Bautrockner des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) stünden bereit.

Betroffene sollen sich bis Montagvormittag per Mail an das Postfach hochwasser@inneres.bremen.de wenden, hieß es weiter. Im Anschluss werde der Bedarf überprüft und die Bautrockner voraussichtlich Ende nächster Woche verteilt. Die Miete für die Trockner werden vom Finanz- und vom Innenressort übernommen.

Die Bremer Feuerwehr bietet den Menschen in den Hochwassergebieten an, ihre vollgelaufenen Keller auszupumpen. Die Betroffenen können dafür bis Freitag beim Bürgertelefon der Feuerwehr anrufen. Die Pumpaktion sei für das Wochenende geplant. Auch der Senat hat Hilfen versprochen - mit einer Million Euro Soforthilfe will die Bremer Regierung vom Hochwasser betroffene Haushalte unterstützen.