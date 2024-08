Immer mehr Schulen in Niedersachsen stellen kostenlose Binden und Tampons zur Verfügung. In Lüneburg wurden gerade 25 Spender in Schulen und Sporthallen installiert.

In immer mehr Schulen in Niedersachsen werden kostenlose Periodenartikel aus Spendern angeboten. (Symbolbild)

Lüneburg (dpa/lni) - In Toilettenräumen in Lüneburger Schulen stehen künftig kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung. Die Stadtverwaltung habe die Sommerferien dazu genutzt, um 25 Spender zu beschaffen, teilte die Stadt mit. Sie werden demnach je in einem Mädchen-WC in weiterführenden Schulen, Grundschulen, städtischen Sporthallen und der Musikschule installiert.

Die Aktion geht auf einen Antrag des Stadtschülerrats zurück. „Es kann nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert leben und sich junge Frauen wegen ihrer Periode schämen. Meiner Meinung nach sollten Periodenartikel für alle kostenlos verfügbar sein“, sagte Stadtschülerratssprecher Florentin Weber laut Mitteilung.

Die Stadt Hannover hatte im vorigen Jahr allen weiterführenden Schulen die Finanzierung von Spendern mit kostenlosen Binden und Tampons zugesichert. Auch in Schulen in Göttingen wurden Spender aufgehängt.