Kostenlose Energieberatung auch 2024 in Thüringen

Erfurt - Thüringer können auch 2024 eine kostenlose Energieberatung in Anspruch nehmen. Der seit 2019 bestehende Service für Verbraucher im Freistaat werde weiterhin von Bund und Land finanziert, teilte das Umwelt- und Energieministerium am Sonntag in Erfurt mit. Die Beratung erfolge durch die Verbraucherzentrale. Es gehe um energie- und damit kostensparendes Wohnen, aber auch Möglichkeiten für energetische Sanierungen oder Umbauten. Ziel sei eine möglichst klimaneutrale Energieversorgung von immer mehr Wohngebäuden.

Auf diesem Gebiet gebe es noch einen großen Beratungsbedarf, erklärte Energie- und Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne). Energieberater der Verbraucherzentralen würden in 27 Beratungsstellen in ganz Thüringen den Service anbieten. 2023 habe es insgesamt etwa 2600 solcher Beratungen gegeben.

Das Land unterstütze die Energieberatung mit rund 40.000 Euro pro Jahr - es trage damit den sonst fälligen Eigenanteil der Ratsuchenden. Das Bundeswirtschaftsministerium finanziere die Beratung ebenfalls - mit rund 200.000 Euro.

Nach Schätzung der Verbraucherzentrale wurden durch bereits erfolgte energetische Optimierungen allein 2023 mehr als 50.000 Tonnen weniger Kohlendioxid ausgestoßen. Nach dem Thüringer Klimagesetz, das seit fünf Jahren gilt, soll der Gebäudebestand im Freistaat bis zum Jahr 2050 nahezu klimaneutral energetisch versorgt werden. Wohngebäude würden rund ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs ausmachen.