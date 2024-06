Berlin - Kinder können in den Sommerferien in Berlin kostenlos Schwimmkurse besuchen. Über fünf Tage lernen die Kinder das sichere Schwimmen und legen das Bronze-Schwimmabzeichen ab, wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Mittwoch mitteilte. In den Kursen schwimmen Grundschulkinder der Klassen 3 bis 6 und Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klasse fünf Tage lang 45 Minuten pro Tag. Insgesamt gebe es 3000 Plätze, hieß es.