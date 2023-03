Berlin - Berliner Kinder können in den Osterferien kostenlos an Schwimmkursen teilnehmen. Insgesamt stehen mehr als 1000 Plätze zur Verfügung, wie die Bildungssenatsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Sieben Berliner Schwimmvereine und der Berliner Schwimm-Verband bieten demnach in neun Berliner Bädern Kurse an.

Das Angebot richte sich an Grundschulkinder der 3. bis 6. Klasse, die noch kein Jugendschwimmabzeichen in Bronze haben, hieß es. Wegen des hohen Bedarfs könnten erstmals auch Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10 Klasse teilnehmen. An zwei Standorten gebe es zudem inklusive Kurse für Kinder mit und ohne Behinderung.

Die Kinder können ab dem 3. März angemeldet werden. Die Kurse werden von der Senatsverwaltung gefördert und sind kostenlos. Sie dauern acht Tage. Weitere Kurse sind für die Sommer- und Herbstferien geplant.