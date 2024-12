Erfurt - Ein frischer Haarschnitt in der Adventszeit: Bedürftige haben im Haus der Sozialen Dienste in Erfurt wieder kostenlos beim Friseur auf dem Stuhl gesessen. Möglich machte dies der Verein „Barber Angels Brotherhood Thüringen“, der dabei auch prominente Unterstützung erhielt. Der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) griff - wie bereits bei vorangegangenen Aktionen des Vereins - erneut zum Besen und kehrte abgeschnittene Haare zusammen.

Ramelow würdigte den Einsatz der dieses Mal zwölf Friseurinnen als gelebte Werte in der Weihnachtszeit. „Wer sich um Menschen kümmert, der weiß, was der Sinn von Weihnachten ist.“ Zugleich übergab Ramelow - der gemeinsam mit Gregor Gysi und Dietmar Bartsch mit der Mission „Silberlocke“ die Linke bei der Bundestagswahl mit Direktmandaten wieder sicher ins Parlament bringen will - einen Scheck von 500 Euro von der Linke-Bundestagsgruppe an den Verein.

Seine Hochachtung vor der bereits vierten derartigen Aktion des Vereins in diesem Jahr drückte der scheidende Regierungschef so aus: „Es ist der letzte Sonntag, an dem ich Ministerpräsident bin und den teile ich mit Euch.“ In Thüringen wird am kommenden Donnerstag ein neuer Ministerpräsident gewählt.

Der Friseurclub „Barber Angels Brotherhood“ ist ein Verein, der in regelmäßigen Abständen für Bedürftige kostenlose Haarschnitte anbietet. Gegründet wurde er 2016 in Schwaben. Seit dem vergangenen Jahr gibt es einen Ableger in Thüringen.