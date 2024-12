Manche Familien in Berlin können sich an Weihnachten kein aufwendiges Essen oder Geschenke für die Kinder leisten. Beim kostenlosen Weihnachtsessen der Arche dürfen sie tüchtig zulangen.

Berlin - Hunderte Kinder aus finanziell benachteiligten Familien haben von der Arche in Berlin am Vormittag ein kostenloses Weihnachtsessen spendiert bekommen. Aufgetischt wurde im Berliner Hofbräuhaus am Alexanderplatz für rund 1.100 Menschen, wie ein Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendwerks sagte.

Dazu zählten rund 600 bis 700 Kinder und eine oder mehrere Bezugspersonen, zum Beispiel die Eltern oder ein Geschwisterkind. Vor allem alleinerziehende Mütter und ihre Kinder seien unter den Gästen.

Arche-Gründer Bernd Siggelkow sagte dem „RBB“-Inforadio: „Das ist für viele das einzige Essen, das sie sich überhaupt leisten können.“ Die Nachfrage sei so hoch gewesen, dass theoretisch 2.000 Plätze hätten besetzt werden können. „Die Armut wächst, nicht nur in dieser Stadt, sondern in ganz Deutschland.“

Zwischen 10 und 13 Uhr gab es Rotkohl, Klöße und Festtagssoße. Außerdem bekam jedes Kind ein gespendetes Geschenk von einem Weihnachtsmann überreicht. Unter dem Kostüm steckte - wie schon in den Jahren zuvor - der Schauspieler und Arche-Botschafter Tim Wilde.