Köthen will fahrerlose Busse testen

Köthen - In Köthen und Umgebung soll der Einsatz selbstfahrender Shuttlebusse getestet werden. Forscher und Forscherinnen der Hochschule Anhalt und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg haben mit Messungen dafür begonnen, wie die Hochschule Anhalt am Dienstag mitteilte.

Bis Ende März sollen erste wichtige Daten erfasst werden - etwa die Straßenbreite, die Zahl der Fahrspuren und das aktuelle ÖPNV-Angebot. Auch Daten über das Wetter und das Mobilfunknetz sollen ausgewertet werden. Die Forschungen sollen vor allem Aufschluss darüber geben, wie sich solche Busse auf die CO2-Bilanz auswirken und ob es sinnvoll ist, mit ihnen neue Wohngebiete zu erschließen.

Am Beispiel der Stadt Köthen sollen Handlungsempfehlungen für den Einsatz selbstfahrender Busse entwickelt werden. Die Ergebnisse sollen von Kommunen und Verkehrsgesellschaften zur besseren Planung genutzt werden können.

Das Projekt „Bewertungsmodell für den Einsatz automatisierter Shuttlebusse auf Basis von Open Data“ wird vom Bundesverkehrsministerium mit rund 100.000 Euro gefördert und läuft noch bis September 2023. In Deutschland gibt es seit einigen Jahren in vielen Kommunen Projekte, in denen der Einsatz autonomer Shuttlebusse getestet wird.