Wolfsburg - Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg hofft vor dem Bundesliga-Nordduell mit Werder Bremen auf weitere Tore des Acht-Millionen-Euro-Transfers Vaclav Cerny. Der 26 Jahre alte Angreifer aus Tschechien kam vor der Saison mit großen Erwartungen vom niederländischen Club FC Twente Enschede. Er traf aber erst am vergangenen Dienstag beim 1:0 gegen RB Leipzig im DFB-Pokal zum ersten Mal für seinen neuen Club.

„Vaclav ist ein Junge, der sehr viel arbeitet und ein totaler Profi ist. Er hat sich selbst darüber geärgert, dass er noch nicht so getroffen hat, wie er es am Dienstag gemacht hat. Aber er ist ein Spieler, der auf jeden Fall kommen wird“, sagte Kovac am Freitag bei der Pressekonferenz zum Bremen-Spiel (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN).

Cerny habe „technische Fähigkeiten, er hat Geschwindigkeit, er hat einen richtig guten linken Fuß“, zählte der Wolfsburger Trainer auf. „Am Defensivverbund muss man noch ein bisschen arbeiten. Aber mit seiner Entwicklung bin ich zufrieden. Man kann nicht erwarten, dass man aus den Niederlanden hierherkommt und dann sofort alles in Grund und Boden spielt. Das braucht seine Zeit. Die Zeit geben wir ihm. Ich hoffe, dass er auch in den nächsten Spielen das zeigt, was in ihm steckt. Denn es steckt sehr viel in ihm.“