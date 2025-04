Kradfahrer stürzt in Grünstreifen und stirbt

Wernigerode - Ein Mann ist in Wernigerode im Kreis Harz von seinem Motorrad gestürzt und tödlich verunglückt. Der 52-Jährige sei mit seiner Maschine gegen einen Bordstein gestoßen und in einen Grünstreifen gefallen, teilte die Polizei mit. Die gerufenen Sanitäter konnten an der Unfallstelle nur noch den Tod des Mannes feststellen. Warum der Kradfahrer von der Fahrbahn abkam und gegen den Bordstein stieß, war zunächst unklar.