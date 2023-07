Annaberg-Buchholz - Zum Auftakt des Märchenfilm-Festivals fabulix feiert der Film „Krakonos Geheimnis“ über den legendären Rübezahl am Mittwoch Deutschlandpremiere in Annaberg-Buchholz. Dazu rollt die Stadt Ehrengästen aus Kino, Fernsehen, Politik und Kultur am Abend den roten Teppich aus. Mit von der Partie sind Dirk Schoedon, bekannt aus den Märchenverfilmungen „Der Eisenhans“ und „Rapunzel oder der Zauber der Tränen“, und Pavel Travnicek, der an der Seite von Libuse Safrankova in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ den Prinzen mimte. Bis Sonntag wartet das Festival mit Musik, Theateraufführungen, Workshops und Filmvorführungen auf.

Dazu werden unter dem Motto „Von guten und bösen Mächten“ 31 Filme gezeigt - Klassiker und Neuverfilmungen, Kurz- und Stummfilme ebenso wie Animationsfilme. Zum Abschluss wird am Sonntag der Publikumsliebling gekürt. Auf dem Programm steht am Freitag auch ein Konzert, bei dem die Erzgebirgische Philharmonie Aue auf dem Markt live die Musik zum Film „Die unendliche Geschichte“ spielt.

Zu den Höhepunkten des diesjährigen Festivals zählt außerdem eine große Aschenbrödel-Fanparty. Anlass ist das 50. Jubiläum des Klassikers von 1973, der für viele Menschen bis heute nicht aus der Weihnachtszeit wegzudenken ist. Dabei können Fans in entsprechenden Kostümen nicht nur den Film schauen, sondern auch bis in die Nacht hinein tanzen und feiern.