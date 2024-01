Erfurt - Nachwuchskünstler aus dem Freistaat können sich wieder für den Thüringen Grammy bewerben. Die Bewerbungsfrist für den nach Veranstalter-Angaben größten Nachwuchs-Künstlerwettbewerb in Thüringen laufe bis Ende März, teilte die SAYS-marketing GmbH & Co. KG am Dienstag mit.

Dem Sieger des Thüringen Grammy 2024 winke ein Auftritt auf der Hauptbühne des Erfurter Krämerbrückenfestes am 15. Juni vor großem Publikum. Zudem erhalte der Gewinner einen Gutschein für Musikequipment in Höhe von 2000 Euro und eine Goldene Schallplatte.

Bewerben können sich alle Musiker jeglichen Genres ohne Plattenvertrag - egal ob Band, Singer Songwriter oder DJ. Voraussetzung für eine Teilnahme ist der Erst- oder Zweitwohnsitz in Thüringen. Im vergangenen Jahr gewann die alternative Rockband Sellout Alley aus Erfurt den 30. Thüringen Grammy.